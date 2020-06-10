عقيلة صالح يطالب بدور ألماني في وقف «الجرائم ضد الإنسانية» بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 11:45 مساء
لقاء المستشار عقيلة صالح مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا. (الإنترنت)

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى ضرورة أن تلعب ألمانيا دورا كبيرا في وقف «الجرائم ضد الإنسانية» التي ترتكب في مدينة ترهونة.

وأضاف صالح، خلال لقائه سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا بمقر إقامته في مدينة القبة، اليوم الأربعاء، أنه من الواجب أن تقوم ألمانيا بـ«دور أساسي في تفعيل مخرجات مؤتمر برلين وضرورة وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية طبقا للمبادرة المقدمة منه (من عقيلة صالح) وبنود إعلان القاهرة».

كما طالب بوقف التدخل العسكري التركي و«انتهاك سيادة الأراضي الليبية ومنع تدفق المرتزقة والإرهابيين».

وكان أوفتشا وصف عبر حسابه على «تويتر» اللقاء بأنه «موضوعي»، مشيرا إلى إطلاع عقيلة له على مبادرته السياسية الأخيرة، وتبادل وجهات النظر معه حول متابعة مؤتمر برلين، و«سبل رفع الحصار عن البنية التحتية النفطية ليستفيد منها كافة الليبيين».

وفي وقت سابق اليوم، التقى السفير الألماني مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

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