السفير الألماني يناقش مع عميد البيضاء مساعدة البلدية لتعزيز التنمية المحلية

عميد بلدية البيضاء علي حسين مع السفير الألماني. (المجلس البلدي البيضاء)

ناقش عميد بلدية البيضاء، علي حسين، مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، كيفية مساعدة البلدية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق مبادرات المشاريع الصغرى الخاصة بالشباب والعمل على إصلاح البنية التحتية للأندية والمقرات الترفيهية داخل البلدية، بحسب ما نشره المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

وجاء لقاء السفير الألماني مع عميد بلدية البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، على هامش لقاءات أوفتشا مع كل من القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة شرق البلاد.

وقال المجلس البلدي البيضاء إن السفير الألماني أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامة رئيس مجلس النواب في القبة، على دور المرأة في المشاركة وضرورة توفير بيئة مناسبة؛ بالعمل على إنشاء مقرات خاصة بالتدريب ومركز خاص بالمرأة.

وثمن عميد البلدية علي حسين من جهته، على جهود الحكومة الألمانية الرامية لتعزيز دور السلطات المحلية، مؤكدًا نيته تعزيز علاقة البلدية بكل الجهات التي بدورها تنجح عمل البلدية عبر إشراك منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الفئات التي ذكرها السفير كالشباب والمرأة عبر نشاطات مشتركة بين البلدية والمؤسسات داخل البلدية.

وقال المجلس البلدي البيضاء إن «من ضمن المساعدات التي تتطلع الجمهورية الألمانية لتقديمها لدعم البلدية تدريب وتطوير كادر الجهاز الإداري للمجلس البلدي لزيادة كفاءة وأداء الأجهزة المحلية».

وأشار المجلس البلدي البيضاء إلى أن عميده علي حسين دعا السفير الألماني في نهاية اللقاء إلى زيارة المدينة، ولاقت دعوته ترحيبًا من جانب السفير، حيث تقرر أن تكون الزيارة بحضور المنظمة الألمانية للتطوير (GIZ).

من جهته أعرب السفير الألماني، عبر حسابه على «تويتر» عن سعادته بلقاء عميد بلدية البيضاء، معربًا عن إعجابه بجهوده في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية في مدينته وخلق فرص للشباب. وسعادته برؤية البيضاء ضمن برنامج التعاون الثنائي بين ليبيا وألمانيا.