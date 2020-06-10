الصين ترسل شحنة مساعدات طبية إلى ليبيا عبر مطار تونس قرطاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 10:35 مساء
جانب من وصول المساعدات الطبية المقدمة من الصين لليبيا إلى مطار تونس قرطاج. (الإنترنت)

وصلت دفعة من المساعدات الطبية مقدمة من الصين إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك لمساعدة الليبيين في مواجهة فيروس كوورنا المستجد.

ضمت شحنة المساعدات 834 مجموعة كواشف لاختبار الحمض النووي و5 آلاف بدلة واقية طبية و15 ألف كمامة «N95» و100 ألف قناع جراحي و5 آلاف نظارة واقية و5 آلاف زوج من القفازات الطبية، حسب بيان صادر عن السفارة الصينية في ليبيا اليوم.

ومن المتوقع أن يتم نقل هذه المساعدات إلى أراضي ليبيا خلال الأيام المقبلة بعد إكمال الإجراءات اللازمة، وفق بيان السفارة الذي أكد أن ذلك يأتي «تنفيذًا لخطاب الرئيس الصيني شي حين بينغ في الجلسة الافتتاحية لجمعية الصحة العالمية الـ73 ومبادرته المتمثلة في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية».

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 359 حالة إصابة حتى أمس الثلاثاء، منها 296 حالة إصابة نشطة، و58 متعافى، وخمس حالات وفاة، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

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