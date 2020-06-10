السفير الألماني يناقش مع عقيلة صالح مبادرته السياسية وسبل رفع الحصار عن البنية التحتية النفطية

لقاء المستشار عقيلة صالح مع السفير الألماني. (حساب اوفتشا على تويتر)

ناقش السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، سبل رفع الحصار عن البنية التحتية النفطية ومتابعة مؤتمر برلين ومبادرته السياسية، واصفًا اللقاء بأنه «موضوعي».

وقال أوفتشا عبر حسابه على «تويتر»: «لقاء موضوعي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. حيث أطلعني على مبادرته السياسية الأخيرة وتبادلنا وجهات النظر حول متابعة مؤتمر برلين. كما ناقشنا سبل رفع الحصار عن البنية التحتية النفطية ليستفيد منها كافة الليبيين».

وفي وقت سابق اليوم، التقى السفير الألماني مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

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وخلال اللقاء أعرب أوفتشا عن قلقه حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين، وشجع المشير حفتر «على استئناف محادثات 5+5 بشكل بناء من أجل وقف إطلاق نار يمكن الوثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية».