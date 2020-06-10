«صحة الوفاق» ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 10 يونيو 2020, 10:02 مساء
شاحنة تفرغ حمولتها بمخازن جهاز الإمداد الطبي في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

وصلت إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بفزان في مدينة سبها، شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مرسلة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقال مدير جهاز الإمداد الطبي فزان، عبدالله عبدالنبي لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة أرسلت من أجل دعم القطاع الصحي في الجنوب لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمنطقة.

وتوقع عبدالنبي أن تسهم الشحنة في تعزيز العمل بمراكز العزل والعيادات والمراكز الصحية بكافة مناطق الجنوب من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي لجهاز الإمداد الطبي بفزان، محمد احميد الشاوي أن الشحنة تحتوي على أدوية ومستلزمات ومحاليل طبية مختلفة مقدمة إلى الجنوب الليبي بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في سبها.

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني تجهيز قافلة من الأدوية والمستلزمات إلى المنطقة الجنوبية لمواجهة فيروس كورونا.

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