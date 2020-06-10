كندا تتطلع لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 09:44 مساء
من اليمين وزير الخارجية الكندي والمفوض بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق. (الخارجية الليبية)

أعرب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب، عن تطلع بلاده لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة الليبية، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الكندي والمفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن الوزير الكندي أكد في اتصال هاتفي مع سيالة «دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة، وسعيها لدعم تنفيذ مخرجات مسار برلين واستكمال المباحثات العسكرية 5+ 5».

وأضافت أن «فرانسوا عبر عن تطلع بلاده لوقف إطلاق النار والانتقال إلى المباحثات السياسية والاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية».

وأوضحت أن سيالة وفرانسوا ناقشا دعم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والثقافي والتدريب وبناء القدرات الليبية وتسهيل عمل السفارة الليبية والتشاور بشأن الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس الأمن.

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