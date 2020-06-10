بومطاري يطالب بتفعيل نظام الحكم المحلي والدفع نحو اللامركزية

اجتماع بومطاري مع عدد من عمداء البلديات. (وزارة المالية)

أكد المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، على ضرورة تفعيل نظام الحكم المحلي والدفع نحو اللامركزية الإدارية، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تصريح بومطاري، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، مع عدد من عمداء البلديات.

وقالت وزارة المالية إن الاجتماع ناقش العديد من المختنقات التي تواجه أداء البلديات لدورها وفقا لقانون الحكم المحلي، وكان من أهم تلك الموضوعات لائحة الإيرادات المحلية، ومخصصات البلديات بالميزانية العامة.

وأضافت الوزارة أن بومطاري أكد في ختام الاجتماع «ضرورة تفعيل نظام الحكم المحلي والدفع نحو اللامركزية الإدارية، وأن وزارة المالية ستكون داعما للبلديات لتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات لمواطنيها».