إيطاليا تتوقع تدفق 20 ألف مهاجر من ليبيا خلال الصيف.. وتطلب دعما أوروبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 08:33 مساء
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

بعثت وزارة الداخلية الإيطالية رسالة إلى بروكسل تطلب فيها دعمًا أوروبيًّا في مواجهة تدفقات الهجرة من ليبيا في أعقاب تحذير أجهزة الأمن من استعداد نحو 20 ألف مهاجر استئناف رحلاتهم من ليبيا.

وحسب الرسالة التي نقلتها إذاعة «فرنسا الدولية» اليوم الأربعاء، فإن خمس دول هي: (إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص) طلبت من الاتحاد الأوروبي ضمان سياسة الهجرة بناء على «إعادة توزيع عادلة وتلقائية وإلزامية» بين الدول الأعضاء بعد عمليات الإنقاذ للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الدول الخمس أيضًا دعم بروكسل لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم.

وأشارت أجهزة الأمن الخارجية الإيطالية إلى أن نحو 20 ألف مهاجر مستعدون لمغادرة ليبيا خلال فصل الصيف إلى ساحل جنوب شبه الجزيرة، خاصة في الأسابيع الأخيرة، حيث تم استئناف عمليات الإنزال من قبل مجموعات صغيرة.

وما بين الأول من يناير 2020 والسابع من يونيو الجاري نزح 5472 شخصًا، معظمهم من بنغلاديش وتونس وكوت ديفوار إلى السواحل الإيطالية مقابل 1878 في الفترة نفسها من العام 2019.

وبعد تخطي أوروبا أكثر المراحل خطورة بعد تفشي وباء كورونا، تعيد المنظمات غير الحكومية إطلاق أنشطتها لإنقاذ اللاجئين في المياه الدولية، من بينها سفينة ألمانية توجهت إلى شمال ليبيا.

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