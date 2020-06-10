إيطاليا: وقف اطلاق النار أولوية في ليبيا .. و«إيريني» قادرة على حظر الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 06:42 مساء
الفرقاطة الألمانية «أوغسبورغ» خلال مشاركتها في عمليات مهمة «صوفيا» في البحر المتوسط. (دويتشه فيله)

شددت نائبة وزير الخارجية في إيطاليا، مارينا سيريني على أن «الأولوية في ليبيا هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار»، مشيرة إلى أن الدبلوماسية تتطلب التحدث إلى كل الأطراف.

ورأت المسؤولة الإيطالية، في تصريحات إذاعية الأربعاء أنه «عندما تتوقف الأسلحة، ومن أجل استقرار حقيقي، ينبغي التحدث إلى الجميع، وبوسع إيطاليا القيام بذلك بطريقة ذات مصداقية»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وأشارت نائبة وزير الخارجية الى أنه «أولاً، يجب ضمان حظر الأسلحة، وستكون عملية «إيريني» التي تقودها إيطاليا  قادرة على تنفيذ هذه المهمة، ولكنها أكدت أن «قبل كل شيء سوف نعتمد على رأس المال السياسي لبلدنا للعب دور مهم، عندما تعود الكلمة إلى الدبلوماسية».

ونوهت بهذا الصدد، بأنه «نحن الوحيدون الذين لديهم سفارة تعمل بكامل طاقتها في ليبيا. لا أحد لديه اتصالات ومعرفة أكثر منا للواقع، الذي يتم وصفه بإيجاز في بعض الأحيان: ليبيا أكثر بكثير من دولة منقسمة بين السراج وحفتر. وفي طرابلس كما في برقة هناك عديد الجهات الفاعلة ومناطق أخرى من البلاد يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار».

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ووفق سيريني، «يمكن لإيطاليا أن تتصرف، بتناسق مع أوروبا، كمحاور موثوق به في جميع المجالات لإعطاء الكلمة الى الليبيين. فليس من المؤكد أن تتقاطع المصالح الحقيقية ومشاعر الشعب الليبي مع الدائرة الجيوسياسية لتركيا أو روسيا».

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