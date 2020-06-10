وفاة مصاب بفيروس «كورونا» بمركز العزل الصحي في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 10 يونيو 2020, 05:57 مساء

أعلن مركز العزل الصحي بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمريض يبلغ من العمل 70 عامًا، كان يتلقى العلاج بالمركز.

وقال مدير مركز العول الصحي في سبها، على السعيدي لـ«بوابة الوسط» إن الحالة وصلت متوفاه إلى مقر المركز بعد تحويلها من عيادة الاشتباه بفيروس كورونا، التي أكد مديرها إبراهيم الزوي أنها كانت مصابة بالفيروس وتخضع للحجر المنزلي.

كما نقلت إدارة الخدمات الصحية في سبها عن الزوي قوله إن الحالة «لرجل في أواخر الستينات من عمره، كان يعالج في المنزل وظهرت عليه أعراض شديدة، ووصل إلى العزل الصحي متوفيا».

وأوضح الزوي أن الحالة كانت تعاني أساسا من ضغظ الدم وأمراض في القلب، وأوصى «كل من له مريض يعاني من أمراض مزمنة بضرورة المتابعة الدقيقة لحالته والتواصل المباشر مع الفريق الطبي».

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