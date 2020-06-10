السفير الألماني يكشف محاور مناقشاته مع المشير حفتر

حفتر يستقبل السفير الألماني بمقر القيادة العامة. 10 يونيو 2020. (صورة مثبتة من تسجيل مكتب إعلان القيادة العامة)

كشف السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، محاور النقاش مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر الذي التقاه اليوم الأربعاء، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

وقال أوفتشا عبر حسابه على «تويتر»: «من خلال اجتماع اليوم مع الجنرال حفتر، أعربت عن قلقي حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين. لقد شجعت على استئناف محادثات 5+5 بشكل بناء من أجل وقف إطلاق نار يمكن الوثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية».

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وفي وقت سابق، قالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المشير حفتر بحث مع السفير الألماني «إعلان القاهرة» الهادف إلى عودة أطراف الصراع الليبي إلى طاولة المفاوضات، واستئناف العملية السياسية.

وأعرب حفتر، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة، عن شكره لجهود ألمانيا من أجل دعم السلام في ليبيا»، مشيرًا إلى «استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه».