المنصوري يتفقد الأضرار بمشروع مهبط أبوعائشة الزراعي في سوق الخميس

جولة المنصوري بمشروع أبوعائشة الزراعي بسوق الخميس. (وزارة الداخلية)

تفقد المفوض بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق الوطني، أبوبكر المنصوري، رفقة رئيس جهاز الشرطة الزراعية، العميد عبدالباسط عبدالجليل، مشروع مهبط أبوعائشة الزراعي بمنطقة سوق الخميس للوقوف على حجم الأضرار التي طالت المشروع.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مشروع أبوعائشة الزراعي كان يستخدم في مقاومة الحرائق ومكافحة الجراد ورش المبيدات الزراعية.

أوضحت الوزارة أن الجولة التفقدية للمفوض بوزارة الزراعة ورئيس جهاز الشرطة الزراعية جرى خلالها الاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمشروع من طائرات ومعدات زراعية وآليات والمرافق الإدارية والمخازن والمقار التابعة لجهاز الشرطة الزراعية، والمهبط الخاص بمكافحة الآفات الزراعية والحرائق.

وقال رئيس جهاز الشرطة الزراعية، العميد عبدالباسط عبدالجليل، إن الجولة التفقدية للمشروع «تأتي بناء على تعليمات المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا من أجل حصر الأضرار بالمناطق المحررة والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بهذا المشروع والعمل على تأمينه من قبل الشرطة الزراعية حتى ينهض هذا المشروع من جديد»، حسب الوزارة.