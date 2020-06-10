مقتل مواطن ونجاة آخر إثر انفجار لغم بسيارة في طريق المطار بطرابلس

قتل مواطن وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، جراء انفجار لغم بسيارة مدنية كانوا يستقلونها على طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، بحسب تسجيل مصور للحادث بثه المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب نشطاء شاركوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الحادث وقع بطريق المطار شارع الدوائر بجانب مزرعة الأسطى.

واتهم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» من جهته القوات التابعة لقيادة العامة بزراعة «آلاف الألغام في المزارع وعلى جانبي الطرقات والمنازل والمساجد والمدارس في المناطق التي كانوا» يسيطرون عليها قبل انسحابهم منها في الأيام الماضية.