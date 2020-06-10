محمد عماري يبحث طباعة الكتاب المدرسي مع ديوان المحاسبة

في الوسط محمد عماري زايد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان في طرابلس. 10 يونيو 2020. (ديوان المحاسبة)

بحث وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، وعدد من المسؤولين بالوزارة، طباعة الكتاب المدرسي خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان.

وأشار الديوان عبر صفحته بـ«فيسبوك» إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان في طرابلس «تناول عددا من الملفات المهمة بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه وزارة التعليم، وفي مقدمتها طباعة الكتاب المدرسي وتجهيزه في الوقت المحدد دون تأخير، لضمان سير العملية التعليمية على الوجه المطلوب».

يذكر أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق قررت تأجيل عودة الدراسة إلى 18 يوليو المقبل لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، و5 سبتمبر لطلبة سنوات النقل والشهادة الإعدادية.

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وكانت الوزارة أعلنت في 14 مايو الجاري أن العودة التدريجية للمدارس ستنطلق في 13 يونيو المقبل من خلال استئناف طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية دراستهم، التي ستستمر لمدة شهرين.