ضبط تشكيل عصابي امتهن السرقة في قصر بن غشير

تشكيل عصابي امتهن السرقة ضبط في جزيرة قصر بن غشير، 10 يونيو 2020، (داخلية الوفاق)

ضبط أعضاء مكتب التمركزات الأمنية طرابلس التابع للإدارة العامة للدعم المركزي تشكيلا عصابيا يمتهن السطو وسرقة المواطنين في جزيرة قصر بن غشير.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وأحيلوا رفقة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتكثيف الوجود الأمني في عدة مناطق، والتي تشمل مدينة ترهونة أيضا، حيث انتشرت دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية، والتي تمكنت من القبض على متورطين في سرقات، أمس الثلاثاء.

اقرأ أيضا: بالصور: تكثيف الدوريات الأمنية في ترهونة

كما استرجعت دوريات أمنية، الإثنين الماضي، سيارات وممتلكات مسروقة داخل ترهونة، حيث دعت إدارة العمليات الأمنية مَن يتعرف إلى أي ممتلك يخصه ضمن هذه المسروقات، أن يثبت واقعة السرقة في أقرب مركز شرطة، ويتواصل مع الإدارة بمنطقة تاجوراء.