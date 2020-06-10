حفتر يبحث مع السفير الألماني «إعلان القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 02:55 مساء
لقاء المشير خليفة حفتر مع السفير الألماني في الرجمة، 10 يونيو 2020، (القيادة العامة)

بحث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، اليوم الأربعاء، «إعلان القاهرة» الهادف إلى عودة أطراف الصراع الليبي إلى طاولة المفاوضات، واستئناف العملية السياسية.

وأعرب حفتر، خلال لقائه السفير في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة، عن شكره لجهود ألمانيا من أجل دعم السلام في ليبيا، مشيرا إلى «استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه»، حسب بيان القيادة العامة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الإثنين الماضي، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن «العمليات العسكرية مستمرة» لن تتوقف إلا بعد التزام الطرف الآخر بـ«إعلان القاهرة».

وأمس الثلاثاء، أجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدا خلاله ضرورة وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت في ليبيا.

وأبرز بنود «إعلان القاهرة» تتمثل في انتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، و«تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميركيون يلقون النظرة الأخيرة على جثمان فلويد ويودعونه في جنازة مهيبة (فيديو)
دولى
جونسون للمحتجين في بريطانيا على مقتل فلويد: «إني أسمعكم»
دولى
ترامب يلمح إلى «حادث ملفّق» تعليقا على سقوط متظاهر مسن دفعه شرطيان (فيديو)
دولى
بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية
ليبيا
رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة
ليبيا
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
باشاغا: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان من بعض العناصر الأمنية
ليبيا
إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«آي بي إم» تتوقف عن بيع برمجيات التعرف على الوجوه.. إليك السبب