مركز الأرصاد يحذر من رياح قوية على ساحل طرابلس إلى الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح شمالية شرقية قوية اليوم الأربعاء على ساحل طرابلس إلى الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأوضح المركز، في نشرة الصيد البحري، أن الرؤية جيدة على طول الساحل، بينما لن يتجاوز الموج ارتفاعه المتر ونصف المتر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل مصراتة وسرت.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.

- ارتفاع الموج بين نصف متر و1.25 متر، ويصل على ساحل طرابلس إلى 1.75 متر.

- البحر خفيف الموج ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية، بينما الرؤية جيدة.