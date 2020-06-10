مديرية أمن ربيانة تطالب سكان المدينة بعدم مغادرتها دون تصريح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 11:25 صباحا
قوات أمنية تابعة لـ«داخلية الموقتة» في واحة بزيمة جنوب ربيانة، 18 فبراير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

طالبت مديرية أمن ربيانة اليوم الأربعاء، جميع سكان المدينة بعدم مغادرتها، والتنقل بين المدن، إلا بتصريح كتابي من لجنة مكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد».

وحذرت المديرية كل من يخالف التعليمات بأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وتقع مدينة ربيانة جنوب شرق البلاد، في منطقة الكفرة. وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس في الجنوب حاجز 90 إصابة، وتتركز أغلب الحالات في مدينة سبها.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وحالة شفاء واحدة عائدة من السفر.

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