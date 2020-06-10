عميد «بلدي مصراتة» يطالب بمعالجة «الآثار السلبية» لقرارات الحظر

مقر بلدية مصراتة الجديد «المبنى التاريخي»، 27 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

طالب عميد المجلس البلدي مصراتة مصطفى كرواد بمراجعة قرارات الحظر المتعلقة بجاحة فيروس كورونا المستجد، ومعالجة آثارها السلبية، وأن يكون التعديل بناء على الملاحظات المرصودة في غالبية المناطق.

وأضاف: من المتعارف عليه في الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة أن تتحمل الدولة الأعباء وليس المواطن، حسب خطابه الموجه إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، أمس الثلاثاء، نشرت صورة منه على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

وتابع: إلى هذه اللحظة لم نلمس أي حلول للآثار الاقتصادية والمعيشية جراء قرارات الحظر، والتي وضعت ضغوطا على المواطنين.

وقال إن الآثار السلبية لتلك القرارات تمثلت في خسائر أصحاب الحرف والمهن المتوقفة، وخسائر القطاع الخاص من تجار وصناع، إضافة إلى الاحتياجات المعيشية للعمالة المنتشرة، وعدم معالجة أوضاعها من الناحية الأمنية.