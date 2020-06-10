ميناء بنغازي يستقبل سفينة على متنها 427 سيارة وشاحنة أوروبية

سيارات في ميناء بنغازي، 9 يونيو 2020، (صفحة إدارة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات «غراند سباغنا» الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية.

وحملت السفينة على متنها 427 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية، حسب بيان إدارة الميناء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

والأحد الماضي، استقبل الميناء سفينتي حاويات على متنهما 737 حاوية، هما السفينة «لوتس» الوكيل الملاحي شركة «عبر أعالي البحار» للتوكيلات الملاحية، وعليها 352 حاوية بضائع وسلع مختلفة، والسفينة «ليدي حلوم» في الميناء، وهي تابعة للوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وتحمل 385 حاوية بضائع مختلفة.