بالصور: تكثيف الدوريات الأمنية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 09:01 صباحا
دورية أمنية متمركزة أمام سوق تجارية في ترهونة، 9 يونيو 2020، (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق تكثيف الدوريات الأمنية داخل مدينة ترهونة.

ونشرت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس دوريات في مداخل ومخارج ووسط المدينة للحفاظ على الأمن والمجاهرة به، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك\»، أمس الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن الدوريات تستهدف أيضا ضبط الخارجين عن القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي خروقات أمنية والتصدي لها، منوها بضبط الدوريات عدة سرقات ومرتكبيها، الذين أحيلوا للإدارة العامة للعمليات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما استرجعت دوريات أمنية الإثنين الماضي، سيارات وممتلكات مسروقة داخل ترهونة، إذ دعت مَن يتعرف إلى أي ممتلك يخصه ضمن هذه المسروقات، أن يثبت واقعة السرقة في أقرب مركز شرطة، ويتواصل مع الإدارة بمنطقة تاجوراء.

عناصر أمنية مكلفون بتأمين المدينة
تمركز أمني في أحد مداخل المدينة
أحد العناصر الأمنية بجوار سيارة شرطة دفع بها من أمن طرابلس في ترهونة
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