«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل 27 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة شفاء واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يونيو 2020, 12:31 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، وحالة شفاء واحدة عائدة من السفر.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم الثلاثاء540 عينة، منها 258 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و120 بمختبر فرع المركز الوطني بمصراتة و40 عينة بمختبر فرع المركز الوطني سبها، و89 بمختبر مركز بنغازي الطبي.

ووفق البيان فإن مختبر مستشفى الكويفية تسلم عينتين، كما تسلم مختبر مستشفى طرابلس الجامعي20 عينة، ومختبر مستشفى طرابلس المركزي 7 عينات، فيما تسلم مختبر فرع المركز  زليتن 4 عينات.

وأوضح أن بين هذه العينات ظهرت 513 عينة سالبة منها حالة شفاء لإصابة سابقة، كما ظهر 27 عينة موجبة منها 21 حالة مخالطين و3 حالات جديدة، وحالة قادمة من الجنوب، وحالتان عائدتان من السفر

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