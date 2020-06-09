إعادة إغلاق «الشرارة» بتعليمات من إدارة الحقل

حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (أرشيفية: رويترز)

قال مصدر فني من حقل الشرارة النفطي لـ«بوابة الوسط»، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحقل أعيد إغلاقه بناء على تعليمات من إدارة الحقل الواقع جنوب غرب ليبيا.

وصباح اليوم أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مجددا حالة القوة القاهرة بالحقل، بعد دخول مجموعة مسلحة وتهديدها بإغلاق الحقل.

لكن مصدرا فنيا من حقل الشرارة النفطي أكد في وقت سابق لـ«بوابة الوسط»، استئناف تشغيل الحقل بعد ظهر اليوم، عقب تدخل أعيان الطوارق بمنطقة أوباري.

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وقال المؤسسة الوطنية للنفط إن قوة مسلحة دخلت في الساعات الأولى من اليوم إلى حقل الشرارة، وأوعزت للموظفين بضرورة إيقاف الحقل عن العمل فورًا، بعد ساعات من بدء عمليات التشغيل والصيانة.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن «المجموعة المسلحة قادمة من مدينة سبها بقيادة العميد محمد خليفة، آمر ما يسمى بحرس المنشآت النفطية بالجنوب»، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغ إلى مكتب النائب العام عن الواقعة، وستتخذ كل الإجراءات الممكنة لملاحقة «هؤلاء المجرمين على الصعيدين المحلي والدولي»، حسب بيان عبر صفحتها على «فيسبوك».