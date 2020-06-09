السراج يتعهد بتهيئة الظروف «الموضوعية المناسبة لإجراء انتخابات»

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح, 9 يونيو 2020. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، حرصه على توفير كل الاحتياجات والمتطلبات للمفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لإجراء انتخابات.

وأضاف السراج خلال لقائه اليوم، الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أن الانتخابات خيار ومطلب عام لكل الليبيين من أجل تأسيس الشرعية من مصدرها الأساسي والوحيد الذي هو الشعب، في سبيل بناء الدولة المدنية الوطنية القائمة على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتداول السلمي للسلطة.

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من جانبه أكد السايح جاهزية المفوضية واستعدادها لتنظيم انتخابات في كل أرجاء ليبيا في أي وقت.