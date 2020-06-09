مستشفى الهواري: استقبلنا حالة مصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام ببنغازي أن المستشفى استقبل حالة جديدة أعلن عن إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، استقبلنا «حالة مصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الحالة الثانية من المخالطين للحالة الأولى الموجودة بالمستشفى، التي جرى الإعلان عن إصابتها بالفيروس يوم أمس الإثنين».

ولفت العريبي إلى أن الحالة «بصحة جيدة ويجري تقديم أفضل الخدمات الطبية لها بمستشفى الهواري من قبل الطاقم الطبي».

يذكر أن مستشفى الهواري استقبل، أمس الإثنين، حالة مصابة بفيروس «كورونا»، وهي امرأة كانت في جمهورية مصر بعد تحويلها إلى مكان الحجر الصحي بالفندق.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس «كورونا» أمس الإثنين، التي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل أربع حالات شفاء.

ولفت المركز إلى أنه تسلم، الإثنين، 887 عينة موزعة على 314 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و30 عينة بمختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و40 عينة بمختبر فرع المركز الوطني سبها، و214 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي.

وبحسب البيان فإن العينات توزعت أيضًا على عينة واحدة بمختبر مستشفى الكويفية، و24 عينة بمختبر مستشفى طرابلس الجامعي و14 عينة بمختبر مستشفى طرابلس المركزي، و100 عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و150 عينة بمختبر مركز التقنيات الحيوية.

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ولفت البيان إلى أن 825 ظهرت عينتهم سلبية بمَن فيهم ربع حالات إصابة تماثلت للشفاء، فيما سجل المركز إيجابية 62 عينة، منها 34 حالة مخالطين، و14 حالة جديدة، وتسع حالات قادمة من سبها، وخمس حالات عائدة من السفر.