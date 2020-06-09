«تعليم الوفاق» تبحث آليات تنفيذ مطالب المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 10:05 مساء
اجتماع وكيل وزارة التعليم مع تنسيقيات المعلمين بالمنطقتين الوسطي والغربية, 9 يونيو 2020. (تعليم الوفاق)

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق المهندس عادل جمعة، ظهر اليوم الثلاثاء، مع عدد من تنسيقيات المعلمين بالمنطقتين الوسطي والغربية، آليات تنفيذ مطالب المعلمين والنقاط التي تم الاتفاق عليها مع بداية العام الدراسي الحالي، وكيفية تفعيل العمل عليها وجدولتها وفق ظروف البلاد الحالية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أكد الوكيل ضرورة عقد لقاءات دورية لمتابعة عمل الوزارة بخصوص تنفيذ مطالب المعلمين، كما تم الاتفاق على عقد لقاء موسع مع وزير التعليم لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالمعلم وحقوقه بشكلِ عام، واعتبار ذلك مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

عماري يعتمد خطة استكمال الدراسة

وفي وقت سابق من اليوم اعتمد وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، الخطة الاستثنائية لاستكمال الدراسة في صورتها النهائية.

كما أقر عماري معدل الحصص الأسبوعية للمواد الدراسية للسنة الثالثة الثانوية وفق الخطة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم في وقت لاحق إعلان الخطة الدراسية وعدد الحصص الأسبوعية لسنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وكذلك الشهادة الإعدادية.

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