اتفاق بين وزارة العمل ومصلحة الجوازات على تنظيم دخول وخروج العمالة الأجنبية

لقاء الورضمي ورئيس لجنة تنظيم العمالة الوافدة. (وزارة الداخلية)

اتفقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب على الإسراع في تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة والمصلحة وفقا للاتفاقات السابقة بين الجانبين لتنظيم دخول وخروج العمالة الأجنبية.

جاء الاتفاق خلال اجتماع عقده المفوض بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، المهدي الورضمي، بمقر ديوان الوزارة مع نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، عميد دكتور يوسف مراد.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش «تنسيق آليات العمل المشترك بين وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات والجنسية لتطوير الإجراءات في منح أذونات الاستخدام وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتناغما مع مستجدات سوق العمل وتوجهات المجلس الرئاسي».

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وعقدت لجنة تنظيم العمالة الوافدة بالسوق الليبي، اليوم اجتماعها الأول الذي خصص لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود المفروضة على استجلاب العمالة الوافدة, لحاجة سوق العمل الليبي لهذه العمالة بما يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة خدمةً للصالح العام.