وفاة مسنة وإصابة 4 مدنيين جراء الاشتباكات في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 08:02 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

تعرضت عائلات أبوستة وأبوسبيحة القذافي لإصابات بالغة جراء القصف العشوائي على سرت اليوم، نتج عنه وفاة امرأة مسنة لعائلة أبوستة في وادي جارف وإصابة أربعة أفراد من عائلات أبوستة وأمبية وأبوسبيحة القذافي.

وناشدت عائلات عالقة بمنطقتي وادي جارف والثلاثين غرب سرت، الواقعتين في خطوط تماس القصف العشوائي من الطرفين، بالدخول إلى مناطق العالقين، لا سيما مع سقوط الصواريخ والقذائف الحربية بشكل مستمر على المنطقتين.

ووجهت تلك العائلات نداءات عاجلة للهلال الأحمر الليبي للدخول لمناطق العالقين من العائلات بشعبيتي مطرو والستين بوادي جارف وشعبية الثلاثين وازكير غرب سرت، حيث توجد عائلات مصابة بإصابات متفاوتة جراء سقوط  القذائف عليهم، منذ الساعة العاشرة صباح اليوم.

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