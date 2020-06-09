تسجيل 9 إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة صبراتة

أحد شوارع مدينة صبراتة. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية صبراتة، اليوم الثلاثاء، تسجيل تسع إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، بعد أن أظهرت نتائج التحليل الخاصة بمسحات مواطنين أنها «موجبة».

وأوضحت اللجنة في بيان أن من بين المصابين بالفيروس «خمسة مصابين قادمين من الجنوب وهم ثلاثة رجال وامرأتان»، و«حالة لشخص من مدينة زليتن سائق شاحنة كان يعبر المدينة»، و«حالة لطفلة من مدينة صرمان مريضة وكانت تحتاج إلى عملية جراحية في إحدى مصحات البلدية»، و«حالة لطفلة رضيعة تبلغ ستة أشهر نزيلة بقسم الأطفال (العناية) بمستشفى صبراتة»، و«حالة لشاب من مدينة صبراتة عائد من السفر وصحته جيدة جدا وتم عزله بقسم العزل بمدينة صبراتة».

وأكدت لجنة الطوارئ «حصر المخالطين من الدرجة الأولى للمصابين وأخذ مسحات أنفية بلعومية لهم ونحن بانتظار نتائج المسحات». مطالبة جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي الوباء والمحافظة على التباعد وعدم الوجود في الأماكن المزدحمة.