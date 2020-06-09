بوريل: المبادرة المصرية بشأن ليبيا تقوي مقررات مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 06:52 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (الإنترنت)

عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن ترحيبه بالمبادرة المصرية بشأن حل الأزمة الليبية، معتبرا أنها «تقوي مقررات مؤتمر برلين»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء تصريح بوريل أثناء حديثه خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اختتام الجولة العاشرة من الحوار الاستراتيجي الأوروبي - الصيني، الذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر دائرة فيديو مغلقة.

وقال بوريل إن «المبادرة المصرية تتوافق مع مقررات مؤتمر برلين الخاصة بحل النزاع في ليبيا»، مؤكدا أن «كل المبادرات التي تسعى لبسط السلام والاستقرار في البلاد أمر إيجابي».

أكد مسؤول الأمن والسياسة الخارجية الأوروبية في تصريحاته على توافق الموقفين الأوروبي والصيني حيال الملف الليبي.

وفي السياق نفسه، أكد بوريل أنه كان على توافق مع وزير الخارجية الصيني، وانغ بي، حول ضرورة استغلال كل الفرص من أجل البحث عن وقف إطلاق نار شامل في ليبيا والعودة إلى اجتماعات «5+5» الليبية العسكرية في جنيف، وكذلك الشروع بمفاوضات تحت راية الأمم المتحدة.

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