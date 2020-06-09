بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات الليبية

لقاء سابق بين بوتين وميركل. (الإنترنت)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ضرورة وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت في ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدره الكرملين عقب محادثة هاتفية أجرتها ميركل، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «عبرا عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا» وفق ما نقله موقع «روسيا اليوم».

وأضاف البيان أن الجانبين «أكدا عدم وجود أي بديل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت، وبدء المفاوضات بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأشاد الرئيس الروسي بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية، استكمالا لمقررات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

وتزايدت خلال الأيام الأخيرة الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى بين قادة الدول المعنية بليبيا ورؤساء أجهزتها الدبلوماسية، بالتزامن مع التطورات الميدانية المتسارعة في ليبيا.