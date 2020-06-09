اتفاق على إرجاع الكهرباء للمناطق المكتظة بالسكان والزراعية في عين زارة

اجتماع مسؤولو شركة الكهرباء وبلدية عين زارة. (الشركة العامة للكهرباء)

اتفق مسؤولو الشركة العامة للكهرباء وبلدية عين زارة على إعادة الشبكة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في عدد من مناطق البلدية كمرحلة أول تشمل المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الزراعية والصناعية، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ومساعده لشئون العمليات ومساعد مدير إدارة توزيع طرابلس مع عميد وأعضاء المجلس البلدي عين زارة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع جاء «نتيجة الدمار والحرب والعبث الذي لحق بمكونات الشبكة الكهربائية في جنوب العاصمة طرابلس، ونظرًا لرغبة النازحين بالرجوع إلى منازلهم مما يستلزم تغذيتهم بالتيار الكهربائي».

وأوضحت الشركة أن الاجتماع تناول «دراسة إمكانية إرجاع الشبكة لوضعها الطبيعي لتغذية كافة المنازل بالتيار الكهربائي، وتم الاتفاق على إرجاع التيار الكهربائي للمناطق المكتظة بالسكان كمرحلة أولى، ومن ثم المناطق الزراعة، كما تم الاتفاق على تغذية المصانع وغيرها والتي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة كمرحلة ثانية».

وأضافت أن مسؤولي الشركة العامة للكهرباء طالبوا بلدية عين زارة بالتواصل مع المجلس الرئاسي لتوضيح حجم الأضرار والدمار الذي لحق بالشبكة الكهربائية وكيفية توفير المتطلبات لإرجاع الشبكة لوضعها الطبيعي.

من جهتم أكد مسؤولي بلدية عين زارة على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على الشبكة الكهربائية بوضعها الحالي، وكذلك الحفاظ على المواد التي سيجري تركيبها.