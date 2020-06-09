اتفاق على إرجاع الكهرباء للمناطق المكتظة بالسكان والزراعية في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 04:55 مساء
اجتماع مسؤولو شركة الكهرباء وبلدية عين زارة. (الشركة العامة للكهرباء)

اتفق مسؤولو الشركة العامة للكهرباء وبلدية عين زارة على إعادة الشبكة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في عدد من مناطق البلدية كمرحلة أول تشمل المناطق المكتظة بالسكان والمناطق الزراعية والصناعية، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء الاتفاق خلال اجتماع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء ومساعده لشئون العمليات ومساعد مدير إدارة توزيع طرابلس مع عميد وأعضاء المجلس البلدي عين زارة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع جاء «نتيجة الدمار والحرب والعبث الذي لحق بمكونات الشبكة الكهربائية في جنوب العاصمة طرابلس، ونظرًا لرغبة النازحين بالرجوع إلى منازلهم مما يستلزم تغذيتهم بالتيار الكهربائي».

وأوضحت الشركة أن الاجتماع تناول «دراسة إمكانية إرجاع الشبكة لوضعها الطبيعي لتغذية كافة المنازل بالتيار الكهربائي، وتم الاتفاق على إرجاع التيار الكهربائي للمناطق المكتظة بالسكان كمرحلة أولى، ومن ثم المناطق الزراعة، كما تم الاتفاق على تغذية المصانع وغيرها والتي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة كمرحلة ثانية».

وأضافت أن مسؤولي الشركة العامة للكهرباء طالبوا بلدية عين زارة بالتواصل مع المجلس الرئاسي لتوضيح حجم الأضرار والدمار الذي لحق بالشبكة الكهربائية وكيفية توفير المتطلبات لإرجاع الشبكة لوضعها الطبيعي.

من جهتم أكد مسؤولي بلدية عين زارة على ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ على الشبكة الكهربائية بوضعها الحالي، وكذلك الحفاظ على المواد التي سيجري تركيبها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رويترز: السعودية تبحث فرض قيود وتخفيض عدد الحجاج بسبب كورونا
دولى
مالطا ترضخ لتهديدات 425 مهاجرا قدموا من ليبيا لوحوا بتفجير عبوة غاز على السفينة
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه من الأزمة الليبية
ليبيا
روسيا وتركيا تؤكدان الالتزام بتهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف الليبية
ليبيا
إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط
ليبيا
باشاغا: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان من بعض العناصر الأمنية
ليبيا
إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا
ليبيا
«أفريكوم» تكشف عن دورها في مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد «المغرب الإسلامي»
دولى
بلدية طرابلس المركز تعلن خدمة «راتبك»
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد في المركز 92 عالمياً والثالث أفريقياً
رياضة محلية
السيسي وبوتين مصممان على إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الباحث المفكر الدكتور على فهمي خشيم
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إنتاج أول كمامة يمكن استخدامها بلا نهاية