العريبي يدعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار ووقف تهديد المنشآت النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 02:29 مساء
النائب عيسي العريبي, (أرشيفية : الإنترنت)

دعا رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إلى ضرورة وقف إطلاق النار ووقف تهديد المنشآت النفطية، لإعادة تصدير النفط، ووضع آلية ولو موقتة إلى توزيع عائداته يشكل عادل، باعتباره ثروة قومية لكل الليبيين.

وطالب في بيان اليوم الثلاثاء، إلى توحيد مؤسسات الدولة، ووضع حل جذري «لتوزيع ثروات الليبيين بالتساوي، وعودة المؤسسة الوطنية لمقرها القانوني بمدينة بنغازي»، حسب موقع مجلس النواب الإلكتروني.

وأعلنت مؤسسة النفط اليوم، حالة القوة القاهرة على صادرات خام حقل الشرارة النفطي، موضحة أن «مجموعة مسلحة قادمة من سبها، دخلت الحقل وأجبرت العاملين العزَّل على إيقاف الإنتاج».

وقالت المؤسسة إنها تقدمها ببلاغ إلى مكتب النائب العام عن الواقعة، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لملاحقة «هؤلاء المجرمين على الصعيدين المحلي والدولي».

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