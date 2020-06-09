مركز الأرصاد يحذر من رياح قوية على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 02:15 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية اليوم الثلاثاء على ساحل درنة، سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج على طول الساحل لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح شمالية شرقية سرعتها بين 05 و20 عقدة .
- البحر خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.50 و1.25 متر.
- درجة الحرارة 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.50 و1.75 متر.
- درجة الحرارة 19 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

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