مركز الأرصاد يحذر من رياح قوية على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية اليوم الثلاثاء على ساحل درنة، سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج على طول الساحل لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

- الرياح شمالية شرقية سرعتها بين 05 و20 عقدة .

- البحر خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.50 و1.25 متر.

- درجة الحرارة 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.