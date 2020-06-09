«المالية» تدعو الجهات الممولة من الحكومة إلى تقديم موازناتها للعام المالي 2021

شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت وزارة المالية الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات وباقي الجهات الممولة من الحكومة إلى تقديم مشاريع موازناتها التقديرية للعام المالي الجديد 2021، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 أغسطس المقبل.

وقالت الوزارة في منشور صدر أمس الإثنين، إن هذه التقديرات تتعلق بالأبواب الأول والثاني والرابع، وأوضحت أنه يجب على الوزراء المفوضين ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات والجامعات والمستشفيات والبعثات الليبية بالخارج توجيه وحداتها الإدارية والمالية إلى تعبئة النماذج المرفقة بالمنشور، مع تقارير المصروفات والإيرادات والملاك الوظيفي المعتمد.

وأضافت الوزارة في بيانها الذي وقعه وزير المالية المفوض فرج بومطاري، أنه لن يتم النظر إلى مشروع الميزانية الذي يقدم بعد نهاية أغسطس، مشيرة إلى تحمل كل جهة مسؤولياتها القانونية والوطنية حيال البيانات غير الدقيقة، و تمسكها بتنفيذ سياسية مالية تتلائم وظروف الاقتصاد الكلي في البلاد..