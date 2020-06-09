أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء على شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 11:21 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تسود أجواء معتدلة على شمال البلاد، وتستمر إلى نهاية الأسبوع؛ نتيجة تحرك كتلة هوائية باردة من جنوب أوروبا، مع تكاثر للسحب الممطرة من مساء اليوم الثلاثاء على بعض مرتفعات الجبل الغربي، مع استمرار أجواء صيفية على مناطق الجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و33 درجة مئوية على مناطق الشمال، وبين 36 و42 درجة مئوية علي مناطق الوسط والجنوب، وتسجل ارتفاعًا بسيطًا غدًا، حيث تسجل 44 درجة مئوية على أوباري.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على غالبية المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و31 درجة مئوية، وبين 32 و36 درجة مئوية على بني وليد وابونجيم والقريات. 

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

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