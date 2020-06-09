بعد تسجيل أعلى معدل إصابة.. تعرف على توزيع حالات «كورونا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 09:45 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أظهرت إحصاءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أعلى معدل إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، في ليبيا، بواقع 62 حالة جديدة.

وتوزعت الإصابات كالتالي: «في طرابلس عشر حالات مخالطة وست حالات جديدة وحالتان لمواطنيْن قادميْن من سبها، وفي بنغازي حالة لعائدة من مصر، وفي سبها 17 حالة مخالطة، وفي مصراتة حالة لمواطن قادم من سبها وأخرى لمواطن عائد من السفر»، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما سُجِّلت في صبراتة ثلاث حالات جديدة وخمس حالات لمواطنين عائدين من سبها وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالتان جديدتان في الخمس، إضافة إلى حالة لمواطن قادم من سبها، وحالتان جديدتان في رقدالين، وحالة في الجفارة لمواطنة من النيجر، وسبع حالات مخالطة في صرمان، وحالتان في غدامس قادمتان من تونس».

وارتفع عدد المتعافين إلى 57 شخصًا بعد شفاء أربع حالات جديدة، وأصبح إجمالي الإصابات 332 حالة، منها 270 حالة نشطة، وخمس وفيات.

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