«داخلية الوفاق» تعلن ضبط متورطين في سرقات بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 09:10 صباحا
متورطون في ارتكاب سرقات داخل مدينة ترهون، 8 يونيو 2020، (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ضبط متورطين في سرقات بمدينة ترهونة.

وقبضت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية على هؤلاء الأشخاص، بعدما سرقوا ممتلكات عامة وخاصة في المدينة، واتخذت الإجراءات القانونية معهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى أن هذا العمل يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل ترهونة، ضمن غرفة عمليات البلد الآمن.

وأمس، ضبطت دوريات الإدارة العامة للعمليات الأمنية سيارات وممتلكات مسروقة داخل ترهونة، إذ دعت مَن يتعرف على أي ممتلك يخصه ضمن هذه المسروقات، أن يثبت واقعة السرقة في أقرب مركز شرطة، والتواصل مع الإدارة بمنطقة تاجوراء.

مسروقات عثر عليها بحوزتهم
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