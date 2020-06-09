بوالخطابية يبحث مع آمر منطقة طبرق العسكرية الوضع الأمني بالبلدية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 09 يونيو 2020, 01:45 صباحا
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع آمر منطقة طبرق العسكرية لواء سالم الرفادي, 8 يونيو 2020. (الإنترنت)

بحث صباح الإثنين رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع آمر منطقة طبرق العسكرية لواء سالم الرفادي، سبل تفعيل دور المنطقة العسكرية بطبرق، وتكثيف عملها ومساندة مديرية الأمن والدعم المركزي والحرس البلدي في أعمالهم.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية، فإن بوالخطابية تطرق للجانب الأمني بالمدينة رفقة آمر المنطقة، الذي وعد ببذل قصارى جهده لتأمين ودعم كافة الجهات الأمنية وبسط الأمن بالقوة ومعاقبة كافة المخالفين.

وأضاف المكتب أن الرفادي أكد أيضا ضرورة رفع الغطاء الاجتماعي، عن كافة المخالفين والخارجين على القانون.

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