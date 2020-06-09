ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 62 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال أمس الإثنين، والتي تعد أعلى حصيلة إصابة في يوم واحد، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.

ولفت المركز في بيان اليوم، أنه استلم الاثنين 887 عينة موزعة على 314 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و30 عينة بمختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و40 عينة بمختبر فرع المركز الوطني سبها، و214 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي.

وبحسب البيان فإن العينات توزعت أيضا على عينة واحدة بمختبر مستشفى الكويفية، و24 عينة بمختبر مستشفى طرابلس الجامعي و14 عينة بمختبر مستشفى طرابلس المركزي، و100 عينة بمختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و150 عينة بمختبر مركز التقنيات الحيوية.

ولفت البيان إلى أن 825 ظهرت عينتهم سلبية بما فيهم 4 حالات إصابة تماثلت للشفاء، فيما سجل المركز إيجابية 62 عينة، منها 34 حالة مخالطين، و14 حالة جديدة، و9 حالات قادمة من سبها، و5 حالات عائدة من السفر.