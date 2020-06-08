إزالة السواتر الترابية من الطريق الرابط بين مصراتة وبني وليد وزليتن

الطريق الرابط بين بني وليد ومصراتة وزليتن. (الإنترنت)

أكد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إزالة جميع السواتر الترابية بالطريق الواقع ضمن نطاق البلدية مع بلديتي زليتن ومصراتة.

وقال الساعدي إن حركة المرور في الطريق «طبيعية جدا» بعد إقفالها عدة أشهر بسبب أحداث الحرب في طرابلس، مضيفا أن فتح الطريق «مهمة جدا للتبادل التجاري والحالات الإنسانية بين المناطق الوسطى».

يأتي ذلك بعد أيام من سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على مدينة ترهونة بعد انسحاب القوات التابعة للقيادة العامة منها إلى جهة الشرق والجنوب.