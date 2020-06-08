«غرف عزل متنقّلة» تصل سبها لعلاج حالات الإصابة الحرجة بفيروس «كورونا المسّتجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 11:25 مساء
«غرف عزل متنقلة» تصل مدينة سبها, 8 يونيو 2020. (صحة الوفاق)

أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق «غرف عزل متنقلة» لمدينة سبها بسعة ثلاثين سريرًا، سيجري استخدامها لعلاج حالات الإصابة الحرجة بفيروس «كورونا المسّتجد» في المدينة.

وقال عضو اللجنة المكلّفة من الوكيل العام لوزارة الصحة لمتابعة تنفيذ إجراءات الجهوزية لخطة الاستجابة الوطنية في مدينة سبها محمد الأخضري، إنّ اللجنة تسلّمت غرف العزل المتنقلة بعد صدور تعليمات من الوكيل العام بإرسالها إلى سبها لرفع السعة السريرية لمركز علاج مصابي فيروس كورونا الذي جرى إنشاؤه مؤخرًا بالمدينة.

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وأوضحت أن وزارة الصحة سيّرت قافلة طبية مكونة من ثمانية عناصر طبية من بينهم أطباء متخصصون في الأمراض السارية وأمراض الباطنة وفنيي تخدير إلى مدينة سبها في الرابع من يونيو الجاري، لمتابعة وعلاج الحالات المرضية بمركز علاج مصابي فيروس كورونا، وكذلك فرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بمرض (كوفيد -19).

كما أرسلت وزارة الصحة قافلة طبية محملة بمعدات الوقاية الشخصية وجهازين لتشخيص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، إلى سبها في الثامن وعشرين من مايو الماضي. 

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