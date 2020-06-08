تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لامرأة قادمة من مصر

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا التابعة للحكومة الموقتة إصابة حالة بفيروس كورونا لامرأة عائدة من مصر أمس، وذلك بعدما تم تحويلها للحجر الصحي بالفندق وأخذ العينة التي أظهرت إصابتها.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أن الحالة تمكث حالياً، وهي بصحة جيدة جدا ومستقرة في قسم العزل بمستشفى الهواري، ويتم تقديم الرعاية الصحية لها.

وأضافت أن الحالة كانت ترافقها حالتان، وتم أخذ العينات منهما وإجراء الاختبارات والتي كانت نتيجتها سالبة، فيما تم عزلهما حالياً في مركز بنغازي الطبي ببرج الأمل (البرج الثالث).

يذكر أن كل العينات تم سحبها وأجريت لها جميع الاختبارات سريرياً ومعملياً، في قسم الترياج بمركز بنغازي الطبي المخصص بإجراء تحاليل فيروس كورونا.