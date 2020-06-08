النجار: بدء سحب بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا واستخدامها في علاج المصابين

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

أعلن المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، بدء عمليات سحب بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس.

وأوضح النجار، في بيان للمركز اليوم، أن عمليات سحب بلازما دم المصابين تتم بشكل آمن للتأكد من خلوها من أمراض فيروسية أخرى.

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وأشار إلى أن عملية علاج المصابين ببلازما الدم تتم بعد موافقة ذوي المصاب، وفقا لتوصيات اللجنة الأخلاقية والبيولوجية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن أمس إصابة 14 حالة جديدة مسجلة في البلاد بفيروس «كورونا»، كما سجل حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 53 حالة، إضافة إلى 212 حالة نشطة، وخمس وفيات.