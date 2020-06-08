وزير التعليم يتابع أوضاع الطلبة الموفدين بالخارج

تابع وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد، ظهر اليوم الإثنين، أوضاع الطلبة الموفدين بالخارج، خلال اجتماع عقده مع وكيل الوزارة لشؤون الديوان ومديري الشؤون الإدارية والمالية والملحقيات وشؤون الموفدين، بحضور نائٔب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين.
وبحسب بيان للوزارة اليوم، أعطى زايد تعليمات في بداية الاجتماع بضرورة استكمال إجراءات صرف الربع الثاني والتواصل بشكل جاد مع وزارة التخطيط وديوان المحاسبة لتسهيل وتسريع كل الإجراءات.
كما استمع لموقف عام من مدير إدارة الملحقيات حول الظروف الصحية والتعليمية لكافة الساحات الدراسية.
من جانبه كشف وكيل الوزارة عن نتائج الاجتماعات الافتراضية التي عقدها مع الملحقين الأكاديميين، مؤكدا أنه حدد للمحلقيات بعد غد الأربعاء، لموافاة الوزارة بكافة البيانات المطلوبة منهم، والتي تعطي للوزارة القدرة على وضع خطة ناجعة لدعمها.
فيما شدد الوزير على ضرورة متابعة الأوضاع الصحية والأكاديمية للطلبة الموفدين، وتقديم يد العون لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس «كورونا».