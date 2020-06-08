وزير التعليم يتابع أوضاع الطلبة الموفدين بالخارج

وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد مع مسئولي الوزارة. 8 يونيو 2020. (تعليم الوفاق)

تابع وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد، ظهر اليوم الإثنين، أوضاع الطلبة الموفدين بالخارج، خلال اجتماع عقده مع وكيل الوزارة لشؤون الديوان ومديري الشؤون الإدارية والمالية والملحقيات وشؤون الموفدين، بحضور نائٔب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أعطى زايد تعليمات في بداية الاجتماع بضرورة استكمال إجراءات صرف الربع الثاني والتواصل بشكل جاد مع وزارة التخطيط وديوان المحاسبة لتسهيل وتسريع كل الإجراءات.

كما استمع لموقف عام من مدير إدارة الملحقيات حول الظروف الصحية والتعليمية لكافة الساحات الدراسية.

من جانبه كشف وكيل الوزارة عن نتائج الاجتماعات الافتراضية التي عقدها مع الملحقين الأكاديميين، مؤكدا أنه حدد للمحلقيات بعد غد الأربعاء، لموافاة الوزارة بكافة البيانات المطلوبة منهم، والتي تعطي للوزارة القدرة على وضع خطة ناجعة لدعمها.

فيما شدد الوزير على ضرورة متابعة الأوضاع الصحية والأكاديمية للطلبة الموفدين، وتقديم يد العون لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس «كورونا».

وزير التعليم الدكتور محمد عماري زايد مع مسئولي الوزارة. 8 يونيو 2020. (تعليم الوفاق)