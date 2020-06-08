بلدية طرابلس المركز تعلن خدمة «راتبك»

أعلنت بلدية طرابلس المركز، اليوم الإثنين، قرب إطلاق خدمة «راتبك» لزبائن مصرف الجمهورية لتسهيل سحب المواطنين مرتباتهم تفاديًا للازدحام.

وقالت بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تعاونها مع وكالة «حروف الإبداعية» ومع مصرف الجمهورية.

وأوضحت أن خدمة «راتبك» ستنطلق قريبًا لزبائن المصرف، لكن البداية ستكون من فرع المغاربة.

وتهدف خدمة «راتبك» لاستعمال خدمة الرسائل النصية لتسهيل سحب المواطنين مرتباتهم تفاديًا للازدحام بحجز موعد مسبق برسالة نصية، بحسب بلدية طرابلس المركزي.

وأشارت البلدية إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الـ«يونيسف» سيساهمان في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواطن من جائحة «كورونا».

ونوهت البلدية إلى أن المشروع سيجري تعميمه على باقي المصارف التجارية في القريب العاجل.