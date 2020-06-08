العيساوي يعقد اجتماعا بمديري إدارات ومكاتب وزارة الاقتصاد في طرابلس

اجتماع العيساوي مع قيادات وزارة الاقتصاد. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

عقد المفوض بوزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني علي العيساوي, اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة من مديري الإدارات والمكاتب بحضور وكيل الوزارة المكلف متابعة سير العمل.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العيساوي اطلع خلال الاجتماع «على تقارير العمل الخاصة بالإدارات والمكاتب، وما تم إنجازه من مهام وأعمال مستهدفة خلال الربع الأول من العام 2020».

وأضافت أن العيساوي شدد خلال الاجتماع على ضرورة الإلزام بإنجاز المهام وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وطالب العيساوي في نهاية الاجتماع مديري الإدارات والمكاتب بضرورة «التعاون مع فريق العمل المكلف إعداد تقرير نشاط القطاع للربع الأول من العام 2020 في شكله النهائي وتقديم كل البيانات والمعلومات بنشاط الإدارات والمكاتب».