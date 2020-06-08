الاتحاد الأوروبي: موقفنا من ليبيا لم يتغير والمبادرة المصرية إيجابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 06:21 مساء
الناطق باسم الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو. (أرشيفية: الإنترنت).

أكد الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، «ثبات وحزم» الموقف الأوروبي تجاه الوضع الليبي رغم تغير الوضع الميداني في البلاد خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الإثنين.

وجاء تصريح الناطق الأوروبي تعليقًا على آخر التطورات الميدانية في ليبيا والمبادرة أُطلقت من مصر قبل أيام لإنهاء النزاع في ليبيا.

وقال ستانو إن الاتحاد الأوروبي «ما زال يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ووقف العمليات العسكرية والاعتداءات في ليبيا، وكذلك الشروع بعملية تفاوضية تساهم في البحث عن حل سياسي».

ودعا ستانو كافة الأطراف في ليبيا إلى «التصرف بمسؤولية والعودة للتفاوض»، مؤكدًا أنه «لا حل عسكريًّا ممكنًا للنزاع في ليبيا».

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وبشأن المبادرة المصرية، وصف ستانو بـ«الإيجابية» كل مبادرة تتطابق مع جهود الأمم المتحدة بشأن إقرار السلام والاستقرار في ليبيا، «ولكن لا بديل عن حل سياسي شامل كما جاء في مؤتمر برلين»، على حد قوله.

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