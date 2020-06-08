إصابة عائلة جراء انفجار لغم بمنزلهم في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 06:03 مساء
أحد أفراد العائلة الذين أصيبوا جراء انفجار اللغم بمنزلهم. (مركز الطب الميداني والدعم)

أعلن مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الإثنين، إصابة عائلة مكونة من ثلاثة أفراد بجروح جراء انفجار لغم في منزلهم الذي عادوا إليه بمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز، عبر صفحة على «فيسبوك»، إن المستشفى الميداني عين زارة الكحيلي استقبل أمس الأحد، المصابين من عائلة قريرة المكونة من ثلاثة أشخاص انفجر بهم لغم بعد عودتهم إلى منزلهم بالمنطقة.

وأوضح مركز الطب الميداني والدعم أن انفجار اللغم تسبب في إصابة كل من عبدالسلام بشير قريرة (49 سنة) وخديجة محمد محمد 40 سنة، وميار عبدالسلام قريرة (8 سنوات)، مشيرًا إلى أنه جرى تحويلهم إلى مركز طرابلس الجامعي لاستكمال العلاج.

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ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أهالي مناطق جنوب العاصمة طرابلس لعدم العودة إلى مساكنهم، بسبب اكتشاف ألغام مزروعة في تلك المناطق، إضافة إلى مخلفات الحرب، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكانت مناطق جنوب طرابلس مسرحًا للاشتباكات على مدى 14 شهرًا بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات التابعة للقيادة العامة بعدما أعلن المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل 2019 عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة.

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