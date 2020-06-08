السيسي وبوتين مصممان على إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 05:39 مساء
مصافحة بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية، اليوم الإثنين، تطورات الأزمة في ليبيا، حيث أكدا تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وحسب بيان للكرملين نقله موقع «روسيا اليوم»، فإن اتصال بوتين والسيسي جرى «بمبادرة من الجانب المصري»، حيث أطلع السيسي بوتين على فحوى المحادثات التي جرت السبت الماضي في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، التي أسفرت عن عرض المبادرة المصرية.

وأشار البيان إلى أن «الجانب الروسي أشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر» في هذا الاتجاه.

اقرأ ايضًا: كيف استقبلت الأطراف الليبية والإقليمية والدولية «إعلان القاهرة»؟

وأكد الرئيسان «التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا، وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن».

كما بحث الرئيسان «القضايا الملحة للتطوير اللاحق للشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك العمل المشترك في مجالي الصناعة والطاقة النووية، إضافة إلى التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا»، حسب الكرملين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلسطينيون يصفون مشروع «وادي السيلكون» بـ«جريمة حرب» إسرائيلية جديدة في القدس ...
دولى
أكثر من سبعة ملايين إصابة بفيروس كورونا في العالم
دولى
«صحة الوفاق»: بدء فصل «بلازما دم» المتعافين من «كورونا» لعلاج «الحالات الحرجة»
ليبيا
كيف استقبلت الأطراف الليبية والإقليمية والدولية «إعلان القاهرة»؟
ليبيا
البعثة الأممية: عمليات نهب في ترهونة والأصابعة ونزوح 16 ألف جراء المعارك الأخيرة
ليبيا
كولن باول يعلن تأييده للمرشح الديمقراطي بايدن على حساب الجمهوري ترامب
دولى
ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن
دولى
الأخضر يقيم حفل تأبين لحارس مرماه السابق العبدلي
رياضة محلية
محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب «كورونا فيروس»
ثقافة وفن
ثلاث أزمات كبرى تواجه الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية
دولى
إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»
دولى
«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق عازمة على محاكمة «المعتقلين الروسيين» متحدية ضغوط موسكو
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سلطات مينيابوليس الأميركية تعلن تفكيك شرطة المدينة نتيجة مقتل جورج فلويد